Marycruz Meléndez Padilla define su participación en el Reinado de la Independencia, para muchos, de una forma curiosa: “Fue un gran reto, yo diría que de los más grandes de mi vida, porque gracias a ese concurso yo rompí el hielo conmigo misma”. Y rompió tan bien el hielo que ahora esta cartagenera, de 21 años y habitante de Olaya Herrera, se proyecta a nivel internacional como modelo. Marycruz estuvo recientemente en Madrid en una sesión fotográfica para la agencia Model Talent, de la que forma parte desde marzo de este año.

La exreina cuenta que, tras representar a Olaya–sector La Puntilla en la edición 2017 del certamen local, dio sus pininos en una agencia de Cartagena, pero que se había alejado del modelaje por diferentes circunstancias. “Me había alejado del medio y no sé si fue casualidad o suerte, prefiero pensar que fue la mano de Dios, pero se me dio esta oportunidad que hoy tengo”, asegura y nos cuenta que viajó el 19 de agosto pasado a Madrid por cuatro días, para protagonizar una sesión fotográfica.

Cuando le preguntan cómo comenzó todo, Marycruz cuenta que de una forma “bastante particular”. “Firmé en marzo con la agencia y desde entonces pensaba ir a España, pero no podía por cuestiones de trabajo. Ahora, que tuve unas vacaciones acá, fui. Todo comenzó en un día muy ‘x’, en el que estaba en Instagram simplemente viendo las historias y me apareció una publicidad de (la Agencia) Model Talent. Ellos estaban haciendo en ese tiempo (febrero de 2019) un casting en Latinoamérica. Resulta que seguí la página y les escribí que quería participar en el casting, me respondieron y me siguieron de vuelta. Me dijeron que les interesaba mucho, me enviaron información, me citaron para marzo, cuando hicieron el casting en Cartagena. Fui y firmé. A España, viajé para actualizar mi book y conocer el equipo de trabajo. Estuve allá cuatro días bastante productivos. ¡Este fue el primero de muchos viajes!”, asegura emocionada.

Marycruz es, además de modelo, técnica en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, tecnóloga en Gestión de Mercados, técnica en Diseño de Modas y estudiante de quinto semestre de Trabajo Social en la Universidad Rafael Núñez, y, por si fuera poco, ama la labor social en su sector. La exreina asegura que no piensa dejar de lado sus metas académicas y que encontrará la forma de compaginarlas con las pasarelas. “Quiero seguir creciendo y haciendo lo que me gusta: mi trabajo y en el modelaje. Quiero aprender hasta formarme como una gran profesional, ¡y estoy dando mis primeros pasos agigantados!”, dice.