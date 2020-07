¡Más urbano! Young F presenta nueva producción musical

En un compilado de temas, que están disponibles desde hoy en YouTube y plataformas digitales a partir de las 7 de la noche, podremos escuchar al talentoso artista moviéndose como pez en el agua con ritmos como el dancehall, el afrobeat, el r&b hasta reguetón, entre otros. “Creo que es una cuestión que me define bastante porque son ritmos que me gustan mucho desde hace algún tiempo y que los hacía desde hace mucho pero nunca había mostrado mucho de ellos y esta fue la oportunidad perfecta para hacerlo”, nos cuenta ‘El Prefe’.

Una fecha especial para él

Young F confiesa que por varios años el 7 de julio ha tenido un significado no tan feliz en su vida, aunque no especificó el porqué, en este nuevo trabajo musical espera encontrar una razón para que esta fecha sea vista de forma distinta, por eso su gran deseo de que todo el que escuche este álbum llamado ‘Siete’, sea testigo de su amor por la música, sin especificar un género. “La gente ha estado sorprendida, algunos sí sabían que hacía otras cosas. Hay buenos comentarios pero en realidad yo hice esto para sentirme bien conmigo mismo, era algo que me debía y era hora de satisfacerme. A pesar de eso la gente siempre ha estado activa y expresándome que han estado esperando”, expresa Young F, que admite, que al igual que la champeta, estos sonidos también lo representan. “Es un álbum que me representa al igual que la champeta. Habla abstractamente de mi vida musical porque son cosas que siempre he hecho, quiero que la gente se acostumbre a que puede dar cualquier contenido de música. Para mí es satisfactorio”, agrega Young F, que cuenta las horas para que todos sus fanáticos se deleiten con esta faceta que desde hace algún tiempo esperaba poder mostrarles.

‘Siete’ es resultado del trabajo de el resultado del admirable trabajo de varios productores: Mickey Bass, DJ Gangsta, Eddy Campanella, Benedetti, Vic G on the track, Felo Beats y el mismo YoungF.