Masterchef Celebrity 2023: un sánduche dejó por fuera a la Cata con Botas

Mientras continúan las emociones en MasterChef Celebrity, la competencia cada vez se pone más exigente y los cocineros ponen a prueba sus conocimientos en cada reto para mantenerse en el concurso.

Aunque Catalina demostró ser una de las mejores participantes por su gran capacidad para sazonar los platos, en esta ocasión, el pan de su plato llamado 'Leo' en honor a su padre, no cumplió con los requisitos que exige la competencia, razón por la cual abandona la cocina de MasterChef.

“Tengo clarísimo que mi falló fue el pan. Yo me esmeré en hacer un relleno excelente, lo que no me permitió concentrarme en el punto del pan y en su crocancia”, afirmó.