MasterChef Celebrity llega a Discovery Home & Health

Actores, actrices, comediantes, presentadores, cantantes y una ex miss universo integran el grupo de 20 celebridades que participan en la nueva temporada del show culinario en el país.

Ahora, Masterchef Celebrity llega este 21 de junio, a las once de la noche a Discovery Home & Health con la conducción de Claudia Bahamón. Los ya conocidos jurados, los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, nuevamente calificarán, en cada prueba, las preparaciones de las 20 celebridades que en esta temporada aceptaron el desafío de demostrar sus habilidades culinarias.

Entre los famosos se encuentran personalidades de la actuación, la comedia, el modelaje y la música popular. Por el lado de los actores están Ana María Estupiñán, Lorna Cepeda, Carla Giraldo, Viña Machado, Endry Cardeño, Gregorio Pernía, Julio Sánchez Cóccaro, Mario Espitia, Pity Camacho y el español Emmanuel Esparza. El ingrediente de humor lo ponen Liss Pereira, Diego Camargo, Freddy Beltrán y Frank Martínez. Y el tono musical lo aportan las cantantes Marbelle y Francy. Junto a ellos están la ex modelo Catalina Maya, el ex concejal de Bogotá Lucho Díaz, el presentador venezolano Ernesto Calzadilla y la ex Miss Universo del mismo país, Alicia Machado.

En cada episodio deberán sortear, en equipo o de manera individual, la sorpresa de la caja misteriosa y demás retos culinarios para deleitar el paladar de los especializados jueces y evitar la sentencia del delantal negro.<