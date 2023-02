Mateo Carvajal pidió matrimonio a su novia, pero su reacción fue criticada

El influencer y ex de Melina Ramírez sorprendió a su novia, Stephanie Ruiz, en pleno programa de ‘buen día Colombia’, de RCN cuando de repente se puso de rodillas y le pidió matrimonio. (¡Decepcionó! Mateo Carvajal renunció a ‘La isla de los famosos’)

¿Por qué actriz de ‘Rebelde’ pide a los jóvenes no comprar más boletas de RBD?

¿Por qué actriz de ‘Rebelde’ pide a los jóvenes no comprar más boletas de RBD?

Durante el programa, los presentadores le proponen a la joven vendarle los ojos para un supuesto juego de ‘qué tanto se conocen’, simultáneamente organizan todo el set de grabación. De esa manera, Mateo se arrodilla sacando el anillo y le dice a su novia: “Quiero pasar el resto de mis días contigo, esto es una señal de compromiso que quiero hacerte porque te amo, te respeto mucho y lo demás te lo digo en casa”, finalmente la mujer le da un abrazo.

A la pedida de mano se le sumó las flores y mariachis, pero no todo fue color de rosa ya que en redes criticaron la reacción de la modelo, pues se le vio tan sorprendida que no lloró ni mostró tanta emoción como los televidentes esperaban. (Lea también: ¡Sin filtro! Lina Tejeiro responde a Mateo Carvajal por decirle “marimacho”)

“Que reacción tan seca”, “Tu felicidad me representa cuando me quedo sin plata”, “Si el amor de mi vida me pide matrimonio yo estaría más emocionada”, fueron algunos comentarios.

A pesar de que no todos los comentarios son negativos, el influenciador optó por eliminar esta opción de su propio post.

Cabe mencionar que esta es la tercera vez que el deportista le hace una propuesta de matrimonio. La primera vez que Mateo le entregó un anillo de compromiso fue mientras estaban en la casa, en un momento íntimo.

La segunda fue cuando viajaron a París, Francia, y mientras la modelo realizaba una sesión de fotos en la torre Eiffel, él se arrodilló y le pidió que fuera su esposa.

Hasta el momento no se conocen detalles del matrimonio.