Mauro Urquijo, víctima de robo en Barranquilla

“Pasó una motocicleta, el parrillero se bajó y me apuntó con un arma automática en la cabeza y me obligó a entregarle el bolso donde cargo todos mis documentos. También me arrancó una cadena y se llevó mi celular”, aseguró en el video que realizó luego de dar aviso a las autoridades.

Explicó que en el bolso “tenía mis pasaportes, mi visa americana” y señaló que no fue posible hacer una denuncia.

En el video, revelado por La Red Caracol, se ve al actor un poco desesperado, con miedo e indignado por la poca ayuda que tuvo por parte de la Policía.