Mauro y Mauricio Rosero: el dúo que está buscando el ‘Sueño en USA’.

Su determinación los ha llevado a emprender un viaje en busca de oportunidades en Estados Unidos. La canción resalta la importancia de comenzar desde cero para alcanzar el éxito económico. Mauro y Mauricio entienden que solo a través de la lucha y la perseverancia se puede triunfar en un lugar como Estados Unidos. Su letra transmite un mensaje motivador, instándonos a no rendirnos y a seguir adelante con la fe en Dios como compañero de camino.

‘Sueño en USA’ se convierte en un himno a la perseverancia y la superación personal. Mauro y Mauricio Rosero no temen enfrentar los desafíos y se mantienen fieles a sus sueños. Su mensaje es claro: con dedicación y esfuerzo, todo es posible, incluso cuando las dificultades parecen abrumadoras.

La inspiración de Mauro y Mauricio proviene de su amor por su familia. Ambos mencionan a su padre, madre y al niño interior que no defraudarán. Es evidente que su determinación está impulsada por el deseo de brindarles una vida mejor y cumplir con las expectativas que ellos mismos han establecido desde pequeños.

Estos hermanos no solo persiguen su propio sueño en Estados Unidos, sino que también desean inspirar a otros que puedan sentirse dudosos de sí mismos. Invitan a aquellos que no creen en ellos a apostar por su talento y a no perjudicar a ellos ni a sus seres queridos.

La familia es un pilar fundamental en su vida y están decididos a abrirse camino en la industria musical, llevando consigo los valores y la pasión que los impulsan.

Mauro Rosero y Mauricio Rosero han encontrado su voz y han utilizado su música para transmitir un mensaje de esperanza y determinación. Su canción “Sueño en USA” es solo el comienzo de un camino lleno de posibilidades y éxitos para estos talentosos hermanos colombianos.

Gabriel Ponce, más conocido como G-Musik reconocido por su destacado trabajo en la industria musical, ha aportado su experiencia y visión artística para elevar la música de Mauro y Mauricio a nuevas alturas.