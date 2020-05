Mc Car, una de las revelaciones de la champeta en Cartagena

Ya tiene varios meses en la calle

‘Traicionera’ empezó a sonar en las calles de Cartagena a mediados de noviembre “en forma de perreo” como el mismo Mc Car cuenta. “Es una canción de mi autoría y tuve la oportunidad de producirla junto a Big Jhey The Producer. La canción fue lanzada en el mes de noviembre con vacile en vivo como llamamos acá en la costa”,asegura el talentoso artista.

Pero solo hasta mediados de febrero, sus fanáticos pudieron conocer el video oficial de ‘Traicionera’ e incluso se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. “Las expectativas con ‘Traicionera’ son altas ya que ha sido una canción que le ha traído muchas bendiciones a mi carrera, creo que ha sido uno de los éxitos más fuertes que he tenido desde mi llegada al Rey de Rocha”, asegura el artista.

Sobre Mc Car

Los inicios de este talentoso joven se remontan a su niñez pues revela que el gran talento que tiene se lo debe a su madre, a quien recuerda cantándole desde que era un pequeño. Luego la vida le dio la oportunidad de conocerse con Juanda Iriarte, hijo del reconocido Dj del Rey de Rocha, Chawala, quien se lo presentó a su padre. En cuanto a la crisis sanitaria por el Covid-19, Mc Car asegura que no ha sido nada fácil pero que espera que todo pase pronto. “Respecto a la pandemia, creo que he tratado de ser muy fuerte mentalmente porque no es fácil todo esto, es algo que no lo esperaba, ha sido un cambio drástico podernos adaptar al nuevo estilo de vida. Creer mucho en Dios y pedirle que llene de mucha vida y salud a toda mi familia y amigos. Invitándolos también a que se queden en casa que pronto saldremos de esta y seguir disfrutando con todos nuestros seres queridos”, finaliza.