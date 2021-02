“Me afectó psicológicamente”: Silvestre Dangond tras vencer el COVID-19

“¿Quieren que les cuente algo?... superé el COVID“, dijo Silvestre en su publicación.

Agregó que “gracias a Dios, toda mi familia está en buen estado, pero estuve bastante afectado psicológicamente, al comienzo del proceso”.

En 2020, Silvestre fue criticado por asistir a fiestas con aglomeraciones, por lo que sus seguidores aseguran que en una de estas pudo haberse contagiado, aunque el artista no dio más detalles.

Cabe recordar que Dangond fue internado en un hospital a finales del año pasado, para practicarse una operación, que no tuvo nada que ver con el coronavirus sino de una úlcera cerca del intestino recto, del cual ya se recuperó. (Lea aquí: Silvestre: “El médico no se explica cómo no había sufrido peritonitis”)