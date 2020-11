‘Me alejé de ti’, lo nuevo de Santiago Peñaranda

Hoy día no es difícil convencerse de que muchos cantantes de Latinoamérica se inspiran en esta época de pandemia para componer canciones. Entre los muchos que ya han lanzado sus sencillos se destaca Santiago Peñaranda, quien estrena ‘Me alejé de ti’, donde expresa el sentimiento de lejanía frente a algunas personas y circunstancias.

“La canción también pone de ejemplo los momentos en que nos alejamos de alguien que amamos. Uno sabe que junto a esa persona tienes la felicidad ganada, pero que por cosas de la vida te alejas”, explicó el joven artista.

Santiago Peñaranda también agregó que el intro de la canción dice así: “Me alejé de ti, me mirabas con amor, de lejos yo te vi y quise oír. Mientras me alejo yo, vibra todo mi interior, no te importan mis errores, solo mi corazón”.