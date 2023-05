“Me cansé de guardar silencio”: Andrea Guerrero sobre comentarios ofensivos

La cucuteña no guardó silencio frente a la ofensa y respondió: “Tan machito el cobarde”. De igual forma, cuestionó la razón por la que debería tolerar ese tipo de comentarios. “¿Tengo que aplaudirle su agresión o usted preferiría que me intimide?”, le preguntó al usuario.

Frente a este insulto, Guerrero respondió: "no tengo suegros, así que deje de inventar". Tras los insultos en su contra, Andrea recibió muchos comentarios de apoyo de muchos seguidores. De hecho, algunos le aconsejaron que evitara contestar esa clase de ofensas.

A pesar de todo, la periodista cerró la discusión con otro tuit. “¿Saben algo? Cuando le respondo a algún agresivo en RRSS me dicen que no conteste nada, que no me desgaste. Sin embargo, me cansé de guardar silencio y naturalizar la agresión digital. Hay días como hoy en los que levanto la voz y pido que no nos hagan callar”, expresó.