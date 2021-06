“Me dio COVID por segunda vez”, Pipe Bueno recuperado del virus

En publicaciones de hace varias semanas, Pipe Bueno se mostró durmiendo y descansando en una cama diferente a la de su pareja Luisa Fernanda W lo que sin duda llamó la atención de sus millones de fanáticos que no dudaron en preguntarle qué había pasado entre ellos. Contrario a lo que muchos rumoraron no se trataba de alguna pelea de parejas, los famosos se vieron obligados a separarse por el COVID-19. (Lea aquí: El nuevo negocio de Pipe Bueno y Luisa Fernanda que promete ser un éxito)

“Me dio covid por segunda vez. El mensaje de corazón es muy cortico y sencillo, por favor cuídense. No bajen la guardia porque uno empieza a relajarse cuando empieza a pasar el tiempo porque uno quiere salir”, dijo el artista de música popular.

En sus historias de Instagram, Pipe aseguró que no tiene idea de cómo se contagió por segunda vez. “Se me pegó de la manera más extraña porque no sabemos muy bien, además oportunamente me pude cuidar a tiempo y nadie de mi familia, estando en casa, se contagió”, expresó aliviado.

Antes de terminar sus palabras, el cantante insistió en cuidarse y a los que tienen la oportunidad de vacunarse, hacerlo lo antes posible. “Hay que cuidar la vida de los que nos rodean, papás, la gente que más amamos. No guarden la guardia, vacúnense porque sería muy lamentable contagiar a alguien que uno ame y termine en una tragedia”, concluyó.