“Me duele que lo estén molestando”, Verónica Castro defiende a su hijo

“Sí duele bastante, sí me duele que lo estén molestando, a quién no le va a doler que le toquen a sus hijos y más diciendo tantas mentiras y hablando de tantas cosas ilógicas”.

Molesta y frustrada. Así respondió la actriz mexicana, Verónica Castro, quien salió a la defensa de su hijo Cristian Castro tras los ataques verbales que, por estos días, ha recibido el intérprete de ‘Lloran las rosas’, luego de haber sido señalado en los últimos meses de golpear a su madre. Aquella confesión fue esbozada por la periodista Yolanda Andrade, expareja de Verónica. (Lea aquí: ¡De no creer! Cristian Castro confesó haberle pegado a su madre).

Sin mencionar nombre propio, Verónica se refirió brevemente a los señalamientos que hizo Yolanda Andrade y Gabriela Bo. Andrade aseguró que Cristian golpeó tan fuerte a su madre que la mandó al hospital, mientras que Bo habló de su matrimonio con Cristian, catalogándolo de violento, infiel y hasta de tomar leche en un tetero.

“Yo digo que Dios bendiga a mi hijo toda la vida y que también que bendiga a estas gentes que tienen la boca tan sucia; hablando de bocas, hay que taparse la boca porque aunque no tengas coronavirus y aunque no te vayas a infectar puedes infectar a los demás, hay que usar tapabocas”, agregó Verónica durante la entrevista que dio en el programa radiofónico de Janett Arceo.

La actriz mexicana también se preguntó si estas personas que hablaron mal de su hijo no tienen nada mejor que hacer. (Lea también: ‘Cuando vuelva la vida’, un canto de esperanza de Cristian Castro).

“El pez muere por su boca, no hablemos, si no tienes nada bueno que decir y dices puras pendejadas, mejor no digas nada. La gente si no tiene cosas buenas que decir mejor que no diga nada y la otra, que se busquen una vida porque parece que no tienen vida, qué no tendrá nada que hacer la gente, yo tengo muchas cosas que hacer... Cállense ya, si no saben no hablen, no tiene caso”, precisó Verónica ante los micrófonos.

Por su parte, Cristian sí se pronunció ante las acusaciones en su momento, y dijo a un medio internacional que Yolanda solo buscaba fama, y aunque reconoció que sí agredió a su madre minimizó el asunto al afirmar que fueron muchas peleas entre ambos.