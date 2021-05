“Me enorgullece hablar español”, Bad Bunny se niega a cantar en inglés

Uno de los cantantes más influyentes del género urbano a nivel mundial, Bad Bunny, concedió recientemente una entrevista a El País Semana de España, donde se refirió a varios temas relacionados con el status de su carrera y, sobre todo, a la música de habla inglesa.

El puertorriqueño señaló que a pesar de haber colaborado con grandes artistas como Drake, Cardi B y Jennifer López, se niega a cantar en inglés ya que se enorgullece del “nivel en el que estamos hablando en español”.

“Hay que romper eso de que los gringos son dioses... No, papi. Quizá era necesario y abrieron puertas a este boom latino, pero ese momento para mí acabó. Me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español, y no solo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico. Sin cambiar el acento”, declaró el trapero durante la entrevista.