“Me llegó uno mejor”: Yailin ‘La Más Viral’ canta el himno de Karol G

Los admiradores de la cantante Yailin, conocida como ‘La más viral’, están acostumbrados a las expresiones constantes de afecto hacia su novio, Tekashi 6ix9ine. Sin embargo, se sorprendieron al observar que la dominicana dedicaba los versos de “Mi ex tenía razón”, uno de los más recientes lanzamientos de Karol G, a su nueva pareja.

A través de sus historias en Instagram, la intérprete de “Si tú me buscas” compartió momentos en una discoteca junto a conocidos y su pareja. En medio de la celebración, la joven de 21 años entonó los versos de “Mi ex tenía razón”, mientras abrazaba y besaba a Tekashi 6ix9ine. Lea: Premios Latinos Music Awards 2023: estos son los artistas confirmados

“Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor”, cantó Yailin, mientras compartía un afectuoso momento con Tekashi 6ix9ine.