“Me quiebra no tenerla cerca”, Aida Victoria Merlano sobre su mamá

Pero ha sido su hija precisamente, la que se ha referido a ella a través de sus redes sociales. Aida Victoria, que tuvo los ojos del país encima a raíz de la inaudita fuga de su mamá y desde entonces ha sido ‘influenciadora’, contó las verdaderas razones por las que no habla de la ex Representante a la cámara.

“Hoy mi mamá me ve como una mujer independiente. Entonces respeta mis decisiones, mi trabajo y creo que nuestra relación está pasando por el mejor momento. Hay gente que me pregunta que porqué no hablo de ella, no hablo de ella porque me hace falta, porque me quiebra no tenerla cerca. Claro que la extraño”, afirmó la joven, que el año pasado había asegurado que su relación con su madre no estaba muy bien a raíz de todo lo que publicaba en redes.

Además agregó una serie de fotos jamás conocidas al lado de su madre, Aida, donde se le ve compartiendo en varias celebraciones.