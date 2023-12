“Me sentía mal, mal”: Ana Karina Soto se recupera tras problema de salud

Estoy hablando extraño, me duele la garganta, tengo fiebre, me duele el cuerpo, me duele todo”.

Ana Karina Soto

Horas más tarde, Ana Karina Soto compartió que había visitado al médico porque experimentó fiebre y escalofríos. “Seguí maluca de la garganta, con mucha fiebre y escalofríos, fui a la enfermería del canal. La doctora me vio, me revisó y me dijo que tenía una infección en las amígdalas, me mandó antibiótico y me dijo que todos los síntomas que tenía eran por la infección. No era gripa, sino las amígdalas inflamadas”.