“Me trató mal”: participante de La Voz Argentina sobre Ricky Montaner

Si hubiesen cantado así en las audiciones a ciegas, la verdad, y con mucha humildad, no nos hubiésemos volteado ninguno (...) nos fuimos al carajo porque en las modulaciones no pegamos ninguna (...) tú (Jéssica) cantaste todo fuera de tono”.

Ricky Montaner, coach del reality.

Luego de esa transmisión, la joven no se quedó callada sobre su inconformismo y esto escribió en sus redes sociales: “Yo no voy a seguir viviendo en Argentina. Definitivamente, después de todo esto, no. Yo me anoté en un concurso que está armado. En La Voz Argentina el trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté”.

Pero sus declaraciones no terminaron ahí. La ex concursante también le reclamó a los otros jurados por no intervenir ante la situación que se dio con Ricky Montaner: “Cuando (Ricky) me gritó sufrí muchísimo. Te trata mal, a mí me trató mal”, sostuvo.

(Le puede interesar: ¿Por qué Ricardo Montaner dijo que Stefi Roitman no es parte de la familia?).