Megan Fox confesó que sufre de una extraña enfermedad

“Tengo mucha ansiedad profunda ... Puedes mirar a alguien y pensar: ‘Esa persona es muy hermosa. Su vida debe ser muy fácil“, fueron las palabras reveladas por la actriz Megan Fox en conversación con un socio de la revista británica GQ Style, a quien le aseguró: “Sí, tengo un trastorno dismórfico corporal”. (Le puede interesar: [Fotos] Megan Fox y el traslucido vestido que usó en los MTV VMA). La famosa sufre de trastorno dismórfico corporal y “ansiedad profunda”. Aquella confesión surgió cuando la actriz de 35 años abrió su corazón mientras narraba cómo conoció a su actual novio Machine Gun Kelly, de 31.

Aunque Megan no contó más detalles sobre su enfermedad y los efectos del trastorno dismórfico corporal que padece, sí dejó en claro que conoció al músico en el set de la película “Midnight in the Switchgrass”.

“Famosamente, soy una persona rara. No tenía un lugar para vivir, así que llené mucho (...) Es como si conocerlo fuera un reflejo de tu propia alma”, dijo Fox, y agregó: “Reconozco mucho de mí en él, y viceversa, reconozco mi parte atrapada que estaba limpiando. Siempre sentí que me estaba perdiendo lo que siempre estabas buscando y abandonando pero conoces a alguien que lo completa para ti, y piensas,” Oh, esto es lo que mi mente estaba buscando. Eso es lo que ha sido la baliza todo el tiempo”.