Melissa Martínez habría presionado para que sacaran a novia de su ex de su trabajo

Tal parece que a la joven de 23 años, dicen, que le hicieron firmar una licencia de descanso por varios meses, lo que significaría que posiblemente ya no trabajaría más en el equipo capitalino.

Asimismo, una fuente le dijo a Q’ Hubo que quien presionó para que esto sucediera fue Melissa, ya que ella, siendo una importante periodista en el ámbito de deportes, movió sus contactos para salirse con la suya y sacarse la espinita.

Para Valentina, quien está recién graduada, este descansito que le dieron y que su nombre esté involucrado en los chismes de la farándula no la dejaría muy bien parada y sería un obstáculo para conseguir un nuevo empleo y más si desea enfocarse en deportes.

Asimismo, el programa ‘Lo Se Todo’ le hizo la encerrona a Melissa y la agarraron desprevenida con preguntas que la dejaron muy incómoda, pero al final de cuentas no quiso revelar más detalles ni darle importancia a su ex. (¿Melissa Martínez y Matías Mier ya no están juntos?)