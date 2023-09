Melissa Valdés, la diseñadora colombiana que brilló en Victoria’s Secret

“Siempre he conectado la moda con algo y para mí poderle contar a la gente lo que hice fue encontrarle un sentido. Que no se trata solo de una cicatriz, sino de todo lo que hay detrás. Yo cuando niña sufrí de bullying por la forma de mi cuerpo, y esa es mi cicatriz, esa marca que la gente no ve, pero que me marcó. Las cicatrices no son solamente las historias talladas en el cuerpo, sino todo lo que se guarda adentro”, dice Valdés.