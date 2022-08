Meredith Grey no será la protagonista de Grey’s Anatomy, ¿por qué?

La razón de su ausencia, según el portal Deadline, es que Ellen Pompeo protagonizará una nueva serie, aunque no adelantaron ni el título ni la temática de la misma.

La actriz no estará en todos los episodios, solo en 8, de los 20 o 23 episodios previstos para la temporada 19.

Voz en off

Aunque a Meredith los televidentes, en Colombia la serie se ve por el canal Sony y por la plataforma Netflix, solo la verán en ocho capítulos, si la escucharán en toda la serie, porque además de ser la productora ejecutiva, ella narra la historia en voz en off.

Desde que en 2005 aparición en Grey’s Anatomy la presencia de Ellen Pompeo en otras producciones ha sido escasa.

En Repeat After Me figura, interpretándose a sí misma. Lo mismo sucedió en 2019 en RuPaul’s Drag Race: All Stars. En 2018 y 2020 apareció, como Meredith en dos episodios de la producción de bomberos Station 19.

Grey’s Anatomy es la segunda serie médica con más temporadas en la historia y ocupa el puesto 11 entre las producciones más longevas, en una lista que lidera, en ese orden, Days of Our Lives (55 temporadas), General Hospital (44 temporadas) y Coronation Street (21 temporadas).