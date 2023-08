“Mi amigo el dolor”, lo nuevo del cantante Juan Fernando Velasco

Además, fue producida y grabada por el múltiple ganador del Grammy Latino Yadam González en Miami indicaron sus promotores en un comunicado.

Velasco (1972) es dos veces nominado a los Latin Grammy, ganador de un Emmy y poseedor de decenas de discos de oro y platino por ventas excepcionales.

Desde que arrancó su carrera como solista en 1999, con el lanzamiento de su primer álbum, no ha parado de posicionar su música en lo más alto de las listas de popularidad.

Éxitos como “Para que no me olvides”, “Déjame”, “Chao Lola”, “Hoy que no estás”, “Dicen”, “Nunca” y “Tú no me perteneces” han acompañado a diferentes generaciones. Lea: Antes del esperado Tour, RBD tiene otra sorpresa