¡Mía Colucci está de vuelta! Anahí presumió nuevo look

La actriz, cantante, modelo y compositora está en 'modo gira' desde el primer instante que anunciaron su tour internacional con la banda Rebelde, por lo que se ha dedicado a compartir detalles y también momentos que involucran este esperado regreso de una de las agrupaciones más queridas por los jóvenes luego del éxito que tuvo la telenovela mexicana.

En Instagram, la artista reveló a sus más de 11 millones de seguidores el regreso del look con el que saltó a la fama internacional en 'Rebelde', hace casi 20 años. Anahí mostró cómo fue el proceso con el que nuevamente le dio vida a su reconocido personaje.

Tras la publicación, llovieron comentarios de sus seguidores quienes se mostraron sorprendidos por el inesperado cambio de look. "Mi corazón no aguanta tanta belleza", "no sabes la felicidad que causa en mí volver a verte con ese look sabiendo que pronto RBD vuelve a los escenarios", "mi infancia desbloqueada en estos momentos", y otras respuestas por parte de innumerables usuarios que, con nostalgia, revivieron recuerdos luego de verla.