Michael Douglas, de paseo en Medellín

Sí, Michael Douglas, el mismo actor que los espectadores de cine recuerdan por cintas como Atracción fatal, Traffic, Behind the Candelabra y hace poco en una de superhéroes cuando interpretó al doctor Hank Pym en Antman y en Avengers: Endgame. O también en televisión, en series como la legendaria Las calles de San Francisco o la más reciente para reír, El método Kominsky.

En esta foto esta posando, de nuevo en Medellín y con el metrocable a sus espaldas. Esta foto supera los 34 mil me gusta y en ella confirma, con un “Buenos días”, que está en Colombia, al compartir el emoji de la bandera.

¿Qué está haciendo Michael Douglas en la ciudad? Por ahora es una incógnita. El actor, y según Internet Movie Database, no tiene ningún proyecto ni frente a la pantalla ni como productor, salvo una de las series de Marvel, What if...? en la que será la voz del Dr. Pym.

La familia Douglas fue noticia hace algunas semanas tras el fallecimiento de Kirk, la gran leyenda y el patriarca de la familia y quien falleció a los 103 años