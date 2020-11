Mike Bahía estrena su nuevo tema “Quiéreme”

Con el indicio de un trabajo de alta calidad y hecho con el corazón Mike Bahía recibió el premio Grammy Latino como Mejor nuevo artista, título que certifica su impecable labor entregándole al público canciones frescas y fieles a su estilo distintivo, donde prima la coherencia entre su pasión y la responsabilidad en el proceso creativo y de producción.

El recibimiento del galardón fue tan emotivo como su discurso en redes sociales cuando recibió la noticia de su nominación agradeciendo a su equipo de trabajo, al público y a todos los que directa o indirectamente han hecho parte de su carrera y han sumado para obtener hoy este hito en su vida artística y personal.

El artista colombiano competía en esta categoría con importantes figuras de la industria como: Anuel AA, Rauw Alejandro, Cazzu, Soy Emilia, Kurt, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Pitizion, Wos y Conociendo Rusia.

Además de ser uno de los ganadores de la noche, Mike también debutó como presentador invitado y como si fuera poco dio inicio al especial “Noche de Estrellas”, el preámbulo a la ceremonia central de los Latin Grammy, presentando en vivo dos de los éxitos que lo han llevado a ser número uno en radios y plataformas digitales: “Cuenta Conmigo” y “Esta Noche” para la cual invitó a Greeicy quien lo acompañó en un derroche de talento que continúa posicionándolo como uno de los artistas con más proyección en la escena musical de Latinoamérica y el mundo.

Hoy, como parte de la celebración Mike presenta ´Quiéreme’, canción que ratifica su poder musical y le da peso a su nuevo titulo como Mejor Nuevo Artista. Esta canción presenta una mezcla de pop, calipso y la buena energía característica de la música de Mike, que nos invita a dejar las malas situaciones a un lado, a perdonar, amar y vivir la vida cada día con la mejor actitud posible.

El video cuenta con la producción de Fury Records, la dirección de Jean Paul Egred, y fue filmado desde uno de los lugares más paradisiacos de Colombia: Isla Grande, el área de mayor extensión en las Islas del Rosario, situada en el caribe colombiano. En esta pieza audiovisual ratificamos la estrecha y especial conexión de Mike con el mar y podemos verlo navegando en un velero al lado de sus músicos, con quienes además de vivir la experiencia de crear nueva música en este viaje, lograron también hacer un concierto en la playa que podremos ver en este nuevo video clip.

“Para mí es muy importante poder juntar todas las cosas que conforman mi estilo de vida, navegar, hacer música y tocar en vivo, son tres de las más importantes y las pude juntar para la creación tanto visual como sonora de “Quiéreme”, esta canción en especial me inspira y me representa en un 100% como artista y como persona; además salió del mismo campamento de composición en el que hice “Detente”, con este mismo equipo de amigos logramos hacer una canción para dejar a un lado las situaciones del día y ponerle atención a lo más importante que es el poder querernos de verdad, por eso me da tanta buena energía y augurio podérsela presentar a mi público antes de que termine este 2020”, comenta Mike sobre este lanzamiento.

“Quiéreme” cuenta con la producción de Keityn y es el segundo lanzamiento del que será el nuevo álbum de estudio de Mike, un trabajo lleno de sorpresas que verá la luz en 2021 y que seguirá posicionando al colombiano ganador del Grammy Latino como uno los mejores exponentes del pop urbano de toda América latina.