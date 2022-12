Mike Bahía regresa, y de qué manera

“Yo soy de Cali y desde hace mucho tiempo quería sacar una salsa, es la música con la que crecí y la he logrado incorporar en algunas canciones en vivo en mis recientes giras de conciertos, mucha gente piensa que soy de alguna otra ciudad de Colombia, pero yo vengo de la capital mundial de la salsa, en donde se respira y se vive este género en todo lugar, por donde pases, y cuando Keityn me envío la primera maqueta del track desde el estudio de grabación me encantó y fui a terminarla sin pensarlo dos veces”, afirma Mike sobre este nuevo lanzamiento el cual también incluye un sample del clásico de los 2000 “Ya no es igual” de la agrupación colombiana Two Flow. (Lea aquí: Video: el coqueto gesto de Mike Bahía con Greeicy en pleno concierto)

El video de “De qué manera” se acaba de filmar inspirado en la estética de la salsa de los años 80´s y esos lugares en donde los fanáticos y bailarines del género iban a bailar y escuchar buena música todas las noches en Cali. Este sencillo será incluido en el tercer álbum de estudio de Mike Bahía, el cual saldrá a la luz en el primer semestre del 2023.

Recientemente Mike Bahía ha posteado en sus redes sociales fragmentos de la canción, recibiendo muy buenos comentarios, por lo cual expresa que: “Al público le ha gustado mucho lo que ha podido escuchar de esta canción a través de las historias en redes, por eso y a petición del público que me ha venido siguiendo y apoyando, hoy la lanzamos de manera oficial como un regalo perfecto para cerrar el año bailando desde las festividades de Navidad como la feria de Cali o desde cualquier lugar del mundo, espero se la disfruten y la bailen así como hemos disfrutado haciéndola”.