Miley Cyrus habló de su divorcio y de su problema con las drogas

En una entrevista como invitada en el popular programa ‘Joe Rogen Experience’, la cantante y actriz Miley Cyrus no se quedó callada y decidió hablar sobre algunos temas que la han llevado a los escándalos y polémicas en el mundo del espectáculo, como lo fue su divorcio con el actor Liam Hemsworth.

Durante la conversación, Cyrus se sinceró y dijo abiertamente que ha tenido problemas con las drogas y el alcohol. Además aseguró que lleva su propio ritmo de vida, y que “el alcohol no siempre fue un problema para mí, yo estaba metida en otras cosas. Ahora nada, y no tengo interés en beber ni en fumar (mariguana)”.

Cabe anotar que la cantante y actriz tuvo que ser sometida a una cirugía en sus cuerdas vocales tras padecer una amigdalitis muy severa, quedando sin voz de manera temporal. Miley confesó que durante su recuperación no sintió la necesidad de beber ni de ingerir alucinógenos, por lo que, según dijo, ha estado “limpia” por 10 meses. (Le puede interesar: Miley Cyrus está de regreso con la canción “Midnight Sky”).

“Yo puedo sentir la necesidad y puedo festejar con alguna bebida o algo por el estilo, pero no lo hago. Prefiero seguir limpia por que es un propósito que me puse”, aclaró la celebridad.

En cuanto a su relación con el actor Liam Hemsworth, Miley Cyrus argumentó que los medios malinterpretaron la información de cómo se llevó a cabo la ruptura entre la pareja, y que la hicieron sentir como la villana de aquella relación.

“Me representaron como la persona que tiene la culpa de las desgracias ajenas cuando no era así. Nadie me conoce ni sabe cómo llevo las cosas. No se trata de él o de mí, se trata de que éramos una pareja que se amaba con mucha intensidad y que ocho meses después descubrimos que no nos amábamos tanto como pensábamos”, puntualizó la famosa. (Lea aquí: Miley Cyrus y Liam Hemsworth están oficialmente divorciados).

Y es que en un principio se conocieron fotos de Cyrus, donde aparece besándose con la bloguera Kaitlynn Carter en un yate en Capri, Italia. Después otra versión apuntaba en contra de Hemsworth, su ex pareja, que supuestamente llevaba una vida de excesos de alcohol y drogas. Estos rumores hacían suponer el por qué se separaron. (Lea también: ¿Miley Cyrus y Kaitlynn Carter terminaron? Esto dicen medios internacionales).

Además, la cantante dijo que en muchas ocasiones le afectan las habladurías que dicen otras personas, en lo que responsabilizó principalmente a los medios, y admitió que por esa razón cayó en una crisis emocional.

“No me molesta la prensa, me molestan las personas que se dejan influenciar por ellos. Hay veces en las que me encuentro con personas, platicamos un poco y sueltan una expresión como ‘¡diablos, pensé que estabas más loca pero resulta que no!’. Pues claro que no, no soy así”, dijo Miley.

La famosa admitió que le cuesta ver lo positivo en cosas relacionadas con ella, es decir, tiene una tendencia a enfocarse en lo negativo, y aseguró que esto la ha llevado a tener una visión más competitiva pero que eso no es sano.

Por su parte, Miley está más centrada en otros proyectos, como el de cumplir su sueño de escribir libros para niños, donde dice intenta tocar el tema de las drogas para que sepan sus efectos y las consecuencias. Dice que a pesar de ser un tema tabú en jóvenes, es necesario dar a conocer estas experiencias para que les sirva de aprendizaje.