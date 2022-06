Miss Bum Bum afirma que Piqué le pedía medidas de su cola

Según la Miss Bum Bum por respeto a Shakira no había dicho nada, pero ahora que salió a la luz la posible infidelidad decidió no quedarse callada.

“Fue el que me mandó un mensaje más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, le dijo al medio la brasilera. (Así sería la mujer con la que Piqué le habría sido infiel a Shakira)

Suzy Cortez le indicó en la entrevista que por medio de un expresidente del Barcelona fue que tuvo el primer contacto con el futbolista.

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó un [mensaje] directo a mi Instagram, que se borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa. Siempre preguntándome cuánto me medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, confesó.