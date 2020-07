Miss Universe Colombia abre convocatoria para elegir su nueva corona

TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMPROMISOS

-El material que resulte de la participación de la actividad en mención, podrá ser utilizado, editado, exhibido, difundido, reproducido, representado, adaptado, en todo o en parte, y re-exhibido, cuantas veces y de la manera que mejor lo estime la organización en los sitios web, redes sociales, prensa escrita, digital, audiovisual etc. De forma local, nacional y/o internacional.

-El participante reconoce y acepta que son propiedad exclusiva de Miss Universe Colombia️ todo el material enviado para fines de esta actividad

-El participante se compromete a respetar la propiedad intelectual y los derechos de propiedad de otros, por ende, no puede hacer uso de algún material, a menos que tenga los permisos necesarios.

-El participante se ve obligado a mantener en absoluta reserva toda la información y documentos que hubiera recibido de la organización, bien sea directamente, o por intermedio de otras personas.

-Durante la actividad, y en caso de ser el ganador de esta actividad, el participante se compromete a mantener un comportamiento respetuoso que beneficie la imagen de Miss Universe Colombia. De ninguna forma el participante podrá realizar acciones, emitir comunicados, ni hacer declaraciones falsas o sin fundamento, o emitir material que perjudique o afecte la imagen de la organización.

-Los organizadores, no aceptarán responsabilidad alguna por participaciones tardías, corruptas, por fallas de red, por fallas de cómputo, hardware, software o de cualquier índole. Las participaciones deben enviarse directamente por el participante. Las participaciones que se hayan presentado por representantes o terceras partes no serán aceptadas. Las participaciones tardías, incompletas, ilegibles, alteradas o sin forma, o aquellas que no satisfagan los requerimientos que imponen estos términos y condiciones, serán descalificadas y por lo tanto no se tendrán en cuenta.

-El director de mercadeo digital, el chief o staff y la presidenta y directora de la organización analizarán y determinarán cuáles serán las propuestas ganadoras y que aporten al diseño final de la corona que será portada por la Miss Universe Colombia 2020.