Miss Universe Colombia aceptará a quienes hayan participado en otros certámenes

Se siguen conociendo detalles de lo que será la primera edición de Miss Universe Colombia, el certamen en el cual se escogerá la representante por el país a la próxima edición de Miss Universo.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que en Miss Universe Colombia, no importa en cuantos certámenes de belleza hayan participado sus concursantes, si han quedado finalistas o incluso han sido ganadoras de otros concursos, pues en la competencia en Colombia siempre serán bienvenidas las segundas y hasta terceras oportunidades de inscripción.

Según sus organizadores, para encontrar la mejor representante del país para el máximo evento de la belleza universal, la perseverancia es una de las características principales para el triunfo. No quedarse en las derrotas anteriores sino usar las experiencias como mejor fortaleza a la hora de ganar.

Habiendo casos en la historia de los concursos internacionales donde una misma joven participó varias veces en un concurso hasta lograr el triunfo, existen nombres como las ex Miss Universo Catriona Grey, Michelle Mac Lean de Namibia o Ángela Visser de Holanda, quienes todas habían participado en Miss Mundo sin haber ganado, sin embargo posteriormente se hicieron a la corona en Miss Universo en 2018, 1992 y 1989 respectivamente.

Otros casos destacados, son los de las puertorriqueñas Dayanara Torres, quien antes de ganar el título de Miss Universo en 1993, representó a la isla del encanto en el certamen de Miss Internacional como el mejor de los fogueos y Cinthia Olavarría, quien participando en más de una ocasión para la corona de Miss Puerto Rico, en el 2005 obtuvo la oportunidad de representar a su país en Miss Universo ocupando el muy honroso segundo lugar, reconociendo que sus intentos del pasado solo la ayudaron a ese virreinato.

Pero de todas las celebridades internacionales que más méritos tuvo para lograr la corona de Miss Universo, fue la chilena Cecilia Bolocco quien después de haber obtenido el último lugar en las puntuaciones de Miss Sudamérica 1987 celebrado en Cartagena, un mes después ganó la primera y única corona universal para su país.

“Estoy segura que si no hubiese fracasado en Miss Sudamérica, probablemente no habría ganado el Miss Universo. Eso me enseño que uno para acceder al éxito, tiene que estar dispuesto a fracasar porque el que llega a la cima no s el que se cayó nunca sino el que se levantó siempre”, afirmó la primera figura chilena a una entrevista luego de su aniversario 30 de haber sido coronada en Singapur.

Esta ha sido una de la motivaciones más grandes que ha tenido la presidenta de Miss Universe Colombia, Natalie Ackermann, pues considera que ella misma es producto de esa perseverancia ante los objetivos.