$!Miss Universe Colombia ya tiene fecha para sus inscripciones

El tiempo vuela y mucho más para la organización Miss Universe Colombia, liderada por Natalie Ackermann. Pocos días han pasado tras la brillante participación de Laura Olascuaga en Miss Universo, que aunque no quedó en el grupo de semifinalistas, no ha impedido que la franquicia no se concentre en su próxima edición. (Lea aquí: “Esto es una recompensa, no lo tomo como una revancha”: Laura Olascuaga)

A través de su cuenta en Instagram, Ackermann decidió responder algunas preguntas a sus seguidores, la mayoría de ellas iban encaminadas a que si Miss Universe Colombia ya tenía fecha para su próxima realización, esto teniendo presente que en diciembre del presente año se debe enviar a una nueva candidata de nuestro país a la competencia, cuya sede aún no ha sido revelada.