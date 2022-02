Modelo colombiana reveló que podría quedar sorda por estrés

“Mi oído se desconectó, cansado de escuchar muchas cosas que me lastiman. Es mejor buscar ayuda, un psicólogo o un ‘coach’. Las terapias no te hacen loco ni diferente, te ayudan a sobrellevar y entender muchas situaciones porque la cabeza te puede jugar una mala pasada”, comentó Alejandra.

Finalmente, la modelo confesó que su estado de salud ha afectado también su parte emocional, pues se ha tenido que alejar de trabajo, el ejercicio y las salidas a lugares donde hay mucho ruido.

“Los primeros días lloraba mucho, me cuestionaba por qué me pasa esto. También me dio tres vueltas porque yo soy súper activa, me levanto a producir en mi marca, hacer mis cosas, entrenar. Llevo tres meses sin entrenar. No he podido activarme bien en mis cosas. Ahora último quise ir a un restaurante y la bulla me aturdió tanto que me dolió horrible la cabeza”, puntualizó.