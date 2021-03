Modelo colombiana se destaca en concurso en Egipto

Sin duda alguna el mundo del modelaje es el sueño que muchas jovencitas quisieran cumplir. Y esa es la plataforma en la que pisa fuerte Gisell Ann, traspasando las pasarelas internacionales. En este sueño tiene una meta, y es que su rostro y su figura sean inolvidables para quienes la ven.

La sanandresana dejó en alto el nombre de su isla durante su participación en el Concurso Nacional de Belleza 2018, y hoy ocupa el tercer lugar del afamado concurso de Modelos Top Model of the World, que se realizó hace poco en Egipto.

Aquí la entrevista con la beldad.

¿Desde cuándo te interesaste por la moda?

Cuando era niña me encantaba como se vestía mi abuela. Escarbaba en su clóset y me maravillaba con toda su ropa, sus vestidos de los 80 y 90. Hoy me transporto a esa época importante y significativa para la moda. Imaginaba mi futuro con sueños que creía imposibles. En esa época mi profesora de español fue la primera persona que creyó en mí al incursionarme en el modelaje cuando estaba en el colegio, me dijo: “vas a lograr lo que quieras siempre y cuando no dejes de hacer lo que te gusta”.

¿Cuándo empezaste a modelar?

A los 14 años. Mi primera experiencia fue en un videoclip escolar, donde empecé a hacer pequeños trabajos supervisados por mis papás, quienes en realidad al principio no estuvieron muy de acuerdo con que fuera modelo, porque este mundo está muy estigmatizado con algunas cosas reales y otras que no lo son. Pero no fue hasta llegar a Bogotá cuando pude modelar para firmas como Roberto Cavalli, Falabella, Guatemala fashion week, Colombia moda, etc..

Lo que más recuerdas en el Concurso Nacional de Belleza

Fui nombrada señorita San Andrés, Providencia y Santa Catalina en 2018. Ese año mi participación fue bastante especial porque estaba viviendo un sueño que anhelé por muchos años desde que era niña. Tenía dos opciones: presentarme ante el comité de belleza en San Andrés o ser jurado en las festividades de Providencia. Elegí ser jurado pero la vida me dio una grata sorpresa. Pude llegar a un acuerdo con la alcaldía de Providencia, logre presentarme primero ante el comité y luego viajar a ser jurado en Providencia. Sin embargo, después de unos días recibí la noticia más importante de mi vida junto a mi abuela [qepd]: aprobaron mi candidatura como representante de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Reinado Nacional de Belleza, ella rápidamente me ayudó a arreglarme para que pudiera ir a una reunión con la primera dama en busca de apoyo. Mi nani, como cariñosamente la llamábamos, me dio una mirada y una sonrisa de ganadora, yo sabía por alguna razón que ella estaba orgullosa y feliz de mí.

¿Cómo llegó la propuesta en el Top Model of the World, en Egipto?

En medio de la pandemia del 2020, participé en el concurso Miss Emerald Pageant, donde quedé como primera finalista. Cuando se acabó, el franquiciante para Colombia del Top Model of the World me hace la propuesta de representar a Colombia, era la oportunidad que estaba esperando para demostrar mis cualidades como modelo profesional. Siempre había querido participar en un concurso de modelaje. Tenía que dar lo mejor de mí en esta oportunidad tan linda representado a Colombia.

¿Qué tal la experiencia?

Desde que inicié mi proceso de preparación en medio de la pandemia, mi equipo y yo sabíamos lo difícil que sería. Mis clases eran a puerta cerrada y virtuales. Pocas semanas antes del viaje estábamos ultimando detalles cuando recibí un correo de la aerolínea diciendo que mi vuelo hacia Estambul (Turquía) no salía en la fecha que correspondía, si no dos días después. Inmediatamente nos alertamos porque ya teníamos un itinerario de vuelo, pero no pudimos hacer nada, solo quedaba esperar.

Por fortuna sorteamos el inconveniente, pero lo que no sabíamos es que el problema iba a ser aún más grande. Al llegar al aeropuerto El Dorado la aerolínea me dice una vez más que no puedo viajar hacia Estambul porque mi prueba de Covid estaba vencida. Les mostré los correos que me envió la aerolínea donde me indicaba que sí podía porque para vuelos con escala no es necesario practicarse la prueba PCR, sin embargo, lo hice a modo de prevención. Después de varios inconvenientes con el personal, pude abordar el avión y practicarme la prueba en el aeropuerto de Estambul para el ingreso posterior a Hurghada, Egipto.

¿Qué sientes tras ocupar el tercer lugar de la pasada edición?

Fuimos tres latinas en ocupar los puestos principales y es un orgullo. Me prepare para ganar pero más que eso sabía que hacer una buena representación era más importante. Cuando me llamaron para ser parte del top 3 pensé: lo logre, cumplí con mi meta, que Colombia quedará en un buen lugar una vez más.

Un día, antes de la final, me reuní con mis amigas en una de las habitaciones y hablamos de lo dura que estaba la competencia, porque sin duda todas eran muy bellas y poseían cualidades diferentes, pero sabíamos que este año las negras tenían un poder que no se podía ignorar en la competencia. Clasificamos tres chicas negras en la final y eso es un orgullo.

¿Cuáles son tus proyectos?

Viajar nuevamente, pero esta vez para aprender más sobre mi carrera como internacionalista y, claro, sobre modelaje. Quiero aprovechar y conocer más agencias que estén interesados en mi perfil como modelo, darme a conocer porque sé que puedo dar muchísimo más.

Mis proyectos a largo plazo es poder ayudar a terminar de construir la casa de mis papás que quedó muy afectada por el huracán Lota. Lo perdimos todo y estamos tratando de reconstruir paso a paso.

¿Cuánto mide usted?

1.80 no negociables [risas].

¿Qué agencia te representa en Colombia?

En este momento no estoy asociada a ninguna agencia en Colombia, tuve la oportunidad de visitar unas agencias cuando estaba fuera del país y poder involucrarme con personas nuevas que saben sobre moda, pero en Colombia estoy abierta a conocer gente involucrada en el mercado de la moda y escuchar sus propuestas.