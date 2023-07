Modelo critica concurso para Señorita Bolívar: “No me dieron la oportunidad”

Mientras que el certamen transcurre, la modelo Adriana Russo, oriunda del municipio de Zambrano (Bolívar) dio a conocer su -resignación- a través de su cuenta de Instagram porque su candidatura no fue avalada por el Concurso Nacional de Belleza por haber participado en el concurso ‘Chica Bonita’ en el año 2015. “¿Entonces quién me da respuesta? ¿El CNB o la Gobernación de Bolívar?”, expresó la joven.

Además mencionó que no recibió constancia por parte de la Gobernación, en la que el certamen no permitiera su participación: “Ahora bien, la Gobernación no me muestra evidencia, ni correos donde el CNB no me acepta”, y dijo que no se había enviado su documentación al concurso. Lea: La cartagenera María Camila Sinning es la nueva Reina Internacional del Cacao

En diálogo con El Universal, Russo contó que después de enviar su hoja de vida a la Gobernación de Bolívar para aplicar a la candidatura, le enviaron un correo en el que le notificaron que debía competir con otras aspirantes al título de Señorita Bolívar, lo cual la entusiasmó ya que viene preparándose para participar en el certamen. Sin embargo, dice que el 8 de julio recibió un correo en el que le comunicaron que el CNB no había aceptado su postulación ya que había ganado dos concursos, ‘Chica bonita’ en el año 2015 y Miss Maja Colombia en el 2018.

“Hay casos de otras chicas que han ganado dos concursos y han podido ir al CNB, en cambio a mi no me dieron la oportunidad”, dijo Adriana. Y mencionó que averiguó y al parecer el Concurso no está enterado de la situación: “El CNB no me ha cerrado las puertas, parece que todo viene desde la Gobernación”.

¿Qué pasó?

A propósito de la situación, María José Hernández, señorita Bolívar 2022, se pronunció a través de redes sociales y, en relación al caso de Russo, dijo que quien no habría aceptado su postulación no era el certamen: “El Concurso Nacional no se involucra en nada que tenga que ver con elecciones internas. Si hasta este punto ella no está aceptada, debe ser realmente por la Gobernación porque ella ni siquiera está siendo aceptada como aspirante del título de Señorita Bolívar”.