Modelo de ‘La Agencia’ se vio involucrada en video viral por agresión

Sara Victoria Sierra fue la primera modelo eliminada de ‘La Agencia’, reality de Caracol. La hermosa joven que se dio a conocer en el programa, fue aspirante a Señorita Antioquia 2017, año en el que también estuvo en el ojo de medios de comunicación por haber sido víctima de maltrato.

Aunque en ese momento el video fue tendencia en redes, ahora volvió a viralizarse por su corta participación en el reality de modelos. Sara no es reconocida solo por el programa sino también por ser atacada por su suegra en plena calle de Medellín.

En las imágenes del clip, publicado en septiembre de 2017, se puede ver que la chica graba con su celular los instantes de angustia que vivió mientras la madre de su novio le pegaba ante la mirada de muchos transeúntes. La idea de Sara era enviarle el video a su pareja, pero esto provocó aún más la ira de la agresora, quien no dejó que mandara el mensaje.

“¿Ah, le estás poniendo la queja?”, dijo la mujer, mientras se lanzó sobre ella, la tumbó al piso y le dio en repetidas ocasiones patadas y puños. Sin embargo, un hombre se encargó de agarrarla, evitando que la siguiera maltratando.

Luego, se ve cuando Sara se levanta y toma su celular, pero de nuevo la mujer la ataca, la golpea contra un carro y la coge por el cabello.

“Ella me agarró por detrás, me arrastró por la calle, me pegó patadas. Yo no le respondí los golpes porque la violencia no va conmigo. Estoy muy afectada física y emocionalmente”, dijo la modelo en aquella ocasión a El Colombiano.

Pese a que el motivo de la agresión no fue muy claro, pues se dijo que todo pasó porque ella y su novio hicieron un viaje internacional al que no llevaron a su suegra y esta enfurecida arremetió contra ella, Sara no interpuso ninguna denuncia en la Fiscalía, sin embargo, actualmente no se sabe si continua con su relación.