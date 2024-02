Mon Laferte regresa a la independencia discográfica

-¿Qué tan importante es el arte y la música en estos tiempos?

El arte es tan importante que en tiempos de pandemia nos salvó la vida, porque estábamos en casa pero teníamos las películas, la música, que nos mantenía de cierta forma con las ganas de vivir completamente vivas. El arte y la cultura que tengan el apoyo presente es fundamental.

-¿Qué significa para usted esta nueva etapa en su carrera?

Me siento libre. Es muy loco porque igual uno siempre es libre, más allá de tener un papel que digas que tus derechos pertenecen a cierta empresa, uno siempre es libre, pero igual me hace sentir libre no tener un contrato que me amarre y eso está cool.

Me emociona mucho el poder hacer música de manera más relajada, sin tanto compromiso, sin tantas expectativas.

Pero también siento que viene una primera gira, después de ser mamá, cómo en serio, porque la última gira que hice mi bebé tenía tres meses y estaba más en la faceta de madre, amamantar y es una etapa de la mujer bastante especial que solo las que son madres entenderán, pero ahora, aunque soy mamá, siento que vuelvo a ser yo, siendo mujer, artista, creadora que puede salir de tour. Tengo ganas de comerme al mundo.

-¿Cómo ha sido el pensar en un nuevo show entre sus canciones conocidas y su nueva faceta artística?

Ha sido difícil, porque cuando planteé la idea de este tour, porque el álbum lo hice prácticamente en mi computador, fuímos al estudio para grabar algunas cuerdas, empecé pensando en hacerlo sin músicos, luego sólo con la batería, pero luego pensé en todas mis canciones anteriores que tienen otro tipo de instrumentación, entonces empezamos a incorporar más instrumentos.

Mi discografía es muy diversa porque soy una entusiasta de la música, con canciones a lo Chavela Vargas a puro guitarra y voz, mientras que hay otras mucho más instrumentales con arreglos de metales y de cuerdas, mientras que está mi faceta más electrónica.