Muere Bob Saget, el querido papá de “Full House”

En un negocio a menudo despiadado, históricamente no solamente fue hilarante sino, lo que es más importante, uno de los seres humanos más amables que he conocido en mi carrera”.

Escribió el actor Richard Lewis en Twitter.

La popularidad de la serie no disuadió a los críticos; algunos la calificaron de cursi y otros la consideraron irreal. Saget, tan amable y divertido en una entrevista como lo era en la pantalla, se tomaba las críticas acerbas con filosofía.

“’Full House’ fue un tipo de serie amorosa pero obviamente exagerada. Tenía una realidad realzada, una cualidad brillante tipo Willy Wonka”, dijo en 2001.

Ese año, Saget volvió a interpretar a un padre viudo con niños adorables en la efímera serie de comedia “Raising Dad” (”Un padre en apuros”).

En repetidas ocasiones le preguntaban sobre su hábito de interpretar a viudos en la pantalla y él tenía una respuesta lista: “(Kevin) Costner hace tres o cuatro películas de béisbol y está bien. Ahí está mi razón”.

Saget nació en Filadelfia el 17 de mayo de 1956, hijo de Benjamin, un ejecutivo de supermercado, y Rosalyn, que trabajaba en la administración de un hospital. Se graduó de la Universidad de Temple y se matriculó brevemente en la Universidad del Sur de California para estudiar cine.

Dejó la universidad, pero se quedó en Los Ángeles y pasó a hacer stand-up comedy, lo que lo llevó a pequeños papeles en televisión y cine antes de encontrar el éxito con “Full House”. También apareció en algunos episodios de la secuela “Fuller House” de 2016-20 y sirvió como narrador en la serie de comedia “How I Met Your Mother” (”Cómo conocí a tu madre”), que se emitió durante nueve temporadas por CBS. (Lea aquí: Murió a sus 60 años Ana Bejerano, la cantante del grupo Mocedades)

A principios de 2020, se estaba preparando para el inicio de su gira de comedia cuando la pandemia la detuvo. Vertió su energía en un podcast, “Bob Saget’s Here For You”, en el que les dio a los fans un micrófono abierto para comentar y hacerle preguntas.

También dirigió diversos proyectos a lo largo de los años, incluyendo la serie “The Mind of the Married Man” de HBO y la película de Norm Macdonald “Dirty Work” (”Trabajo sucio”). Y apareció en Broadway, en “Hand to God” y “The Drowsy Chaperon”.

Recibió elogios como productor y director de la película de 1996 hecha para televisión “For Hope”, basada libremente en la batalla de su difunta hermana, Gay, con la esclerodermia, una enfermedad de los tejidos, y pidió un mayor apoyo federal para los fondos de investigación.

Recordó a su hermana en una publicación de enero de 2020, señalando que ésta murió a los 47 años y habría cumplido 73 ese mes.

Saget tuvo a sus hijas Aubrey, Lara y Jennifer con su primera esposa, Sherri Kramer, antes de divorciarse en 1997. En 2018 se casó con Kelly Rizzo.