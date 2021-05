Muere la actriz Olympia Dukakis

Dukakis recibió el Óscar a la mejor actriz de reparto y Cher se alzó con el trofeo a la mejor actriz. (Le puede interesar: Falleció Ray Reyes, ex integrante de Menudo)

Allison Levy, su agente en Innovative Artists, dijo el sábado que Dukakis murió por la mañana en su casa en Nueva York. No se dio a conocer de inmediato la causa del deceso.

“Pensé que todos estaban locos”, dijo. “Fue maravilloso”.

Sin embargo, su primera actuación en la escuela de posgrado fue un desastre: se quedó sin palabras, congelada en el escenario.

Luego que un profesor la ayudó a dominar su pánico escénico, comenzó a trabajar en puestas de verano. En 1960 hizo su debut off-Broadway, y dos años más tarde tuvo un pequeño papel en “The Aspern Papers” (”Los papeles de Aspern”) en Broadway.

Después de tres años en un teatro regional de Boston, Dukakis se mudó a Nueva York y se casó con el actor Louis Zorich.

Durante sus primeros años de matrimonio, los trabajos de actuación fueron escasos y Dukakis se desempeñó como camarera y mesera, entre otros oficios.

Ella y Zorich tuvieron tres hijos: Christina, Peter y Stefan. Decidieron que era demasiado difícil criar hijos en Nueva York con ingresos limitados, y se mudaron a una casa centenaria en Montclair, Nueva Jersey, un suburbio de Nueva York.

Su victoria en los Oscar desembocó en más papeles maternos en el cine. Fue la madre de Kirstie Alley en “Look Who’s Talking” (”Mira quién habla”) y su secuela, “Look Who’s Talking Too” (”Mira quién habla también”); la viuda sardónica en “Steel Magnolias” (”Magnolias de acero”) y la esposa dominante de Jack Lemmon (y madre de Ted Danson) en “Dad” (”Mi viejo”).

Pero el teatro fue su primer amor.

“Mi ambición no era ganar el Oscar”, comentó tras su victoria por “Moonstruck”. “Era interpretar los grandes papeles”.

Lo logró en Nueva York, en producciones como “Mother Courage and Her Children” (”Madre Coraje y sus hijos”) de Bertolt Brecht, “Long Day’s Journey into Night” (”Largo viaje hacia la noche”) de Eugene O’Neill y “The Rose Tattoo” (”La rosa tatuada”) de Tennessee Williams.

Durante dos décadas dirigió la Whole Theatre Company en Montclair, Nueva Jersey, que se especializaba en dramas clásicos.

Mientras su pasión era el escenario, un diálogo de su personaje de Rose en “Moonstruck” parece apropiado: “Sólo quiero que sepas que no importa lo que hagas, vas a morir, como todos los demás”.