Murió Josi, la influencer alemana que luchaba contra la anorexia

“No quiero ser una de las 10 personas que mueren de anorexia”, fue uno de los últimos mensajes que posteó Josi Maria.

Además, en su Instagram publicó unas emotivas palabras dirigidas a todas aquellas personas que también padecen este trastorno, invitándolas a seguir luchando para vencerla.

“No porque esté orgullosa de mi apariencia. Y no, tampoco la estoy publicando porque quiera motivar a otros a que se parezcan a mí. La razón por la que la publico es porque estoy en un viaje y quiero que me acompañen. Quiero compartir mis pensamientos y demostrar que estoy luchando activamente contra la anorexia . Porque quiero decirles que no tenemos que escondernos, no importa qué enfermedad mental suframos. ¡Y quiero decirles que todos son maravillosos como son! ¡Que pueden luchar! Que vale la pena y que somos fuertes. Todos somos fuertes. Tú eres fuerte. Yo soy fuerte”, dijo.

“Lo mejor sigue siendo cuando una mujer se siente bien. No importa si maquillada, sin maquillaje, con falda corta o pantalón de chándal. Es hermoso quien se siente hermoso”, puntualizó.