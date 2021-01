Murió Sophie, reconocida cantante y activista transgénero

En la madrugada de este sábado se conoció el fallecimiento de la escocesa Sophie, una Dj, cantante, productora musical y colaboradora de grandes artistas y activistas transgénero, quien murió en su casa en Atena, tras un accidente repentino.

Así lo dio a conocer su equipo de trabajo a través de un comunicado compartido ante la opinión pública. Sin embargo no dieron más detalles del triste episodio, es más, pidieron respeto por la privacidad de sus familiares y de sus seguidores.

“Sophie fue una pionera de un nuevo sonido, una de las artistas más influyentes de la última década. No sólo por sus producciones ingeniosas y su creatividad, sino por el mensaje y la visibilidad que consiguió. Un icono de liberación”, se lee en el comunicado.

La artista, nacida en Glasgow (Escocia), realizó colaboraciones con Madonna, Lady Gaga, Diplo, entre otros famosos. Pero no solo eso, en 2018 lanzó su propio álbum donde marcó su identidad transgénero, titulado ‘Oil of Every Pearl’s Un-Insides’, el cual la llevó a una nominación en los Grammy en la categoría Mejor Álbum de Dance/Electrónica.