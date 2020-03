Músico “Pipe” Guarín teme estar infectado con el Covid-19

El músico sincelejano “Pipe” Guarín teme estar infectado con el Covid-19, pues el pasado 4 de marzo regresó del Ecuador y ahora presenta una fuerte gripe y fiebre.

El artista sucreño asegura que desde hace varios días ha estado llamando a la clínica y al sistema de salud local para que vayan hasta su casa a atenderlo, pero no ha recibido respuesta. Lea aquí: Actriz de ‘La casa de papel’ confirma que tiene coronavirus

“Tengo cuatro días con la gripa y ahora me dio fiebre. He estado llamado al 192 esperanzado en que me hagan las pruebas necesarias para saber que tengo”, expresó el artista con tos persistente.

Guarín dijo además que José Luis Martínez, quien tocó el bombardino en la agrupación con la cual se presentó en los carnavales de una población del hermano país, también presenta los mismos síntomas.

Los músicos mencionados actuaron con Lizandro Meza Junior, de quien no se conoce su estado de salud actual. Lea aquí: La pareja de famosos que aplazó su boda por el coronavirus

Demetrio “Pipe” Guarín ha estado en contacto además con un hijo y una muchacha que le ayuda en su residencia del barrio La Pajuela de la ciudad de Sincelejo.

Guarín está en aislamiento voluntario y no quiere moverse de su casa para no entrar en contacto con más personas.