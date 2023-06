Nacho será papá por sexta vez

En el mismo post, Mille, agradeció al artista por su paciencia y amor, destacando el compromiso por su familia y las cualidades que lo destacan, “Si hay algo por lo que dar gracias a Dios es por tener no solo un padre al lado sino un hombre responsable, comprometido, luchador y muy amoroso, ejemplo de servicio, de trabajo y con una calidad humana inigualable”, agregó la prometida de Nacho. Lea aquí: Nació la primera hija de Nacho y Melany Mille

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, algunos bromearon sobre la cantidad de hijos que tiene el artista con comentarios como “Cuando Dios dijo, multiplicados, fructificaos y llenad toda la tierra, Nacho se lo tomó en serio jajajaa felicidades”, “Nacho, no me mires porque capaz salgo preñado” mientras que otros celebraron la llegada del nuevo integrante con felicitaciones al intérprete de “Báilame”.

Cabe destacar que el cantante es papá de cuatro hijos de sus relaciones anteriores: Diego, Santiago, Matías y Miguel.