Nahuel The Coach y El Osito Wito estrenan “Fichaje #1”

El productor musical, cantante y compositor Nahuel The Coach lanza su nueva canción “Fichaje #1” junto al artista El Osito Wito en plataformas digitales, YouTube y también disponible en formato Dolby Atmos.

“El tema de los fichajes es algo que surgió en equipo y que cada vez va tomando más forma. Creo que es algo diferente y que la gente no se lo espera, pero sé que les va a encantar porque van a haber muchas sorpresas”, comentó el productor sobre el concepto elegido para esta etapa. (Lea aquí: El Alfa y Prince Royce fusionan estilos y este es el resultado)

“Fichaje #1” es un reggaetón explosivo que sorprende por su ritmo y las barras que aporta El Osito Wito al tema, que ya son conocidas por su estilo old school. No es la primera vez que ambos músicos trabajan juntos, ya que en el pasado Nahuel The Coach produjo uno de sus álbumes. En esta ocasión el productor estuvo a cargo de la mezcla y el máster, mientras que El Osito Wito escribió la letra.

El tema viene acompañado de un videoclip concepto, ambientado en el basketball y la fuerza del reggaetón, filmado por el realizador audiovisual Beby, desde la cancha de Temperley, el barrio de Nahuel.

Con su arte, el argentino busca mostrar algo distinto y motivar a otros jóvenes artistas y futuros productores a seguir sus sueños con la filosofía “Si yo pude, ellos también pueden”. El productor que ha trabajado con varias figuras de la escena argentina y a nivel internacional como Zaramay, Alejo Isaak, C.R.O., Homer el Mero Mero, John C, Kevin Roldán, Ñejo, La T y La M, Ke Personajes y ahora también El Osito Wito, espera seguir ampliando sus colaboraciones y presentar distintos estilo dentro del género para los próximos fichajes.