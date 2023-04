Natalia Jiménez revive gracias a su hija Alessandra

Natalia Jiménez se tomó unas cortas vacaciones en medio de su gira mundial “Antología Tour 20 años” para pasar tiempo con su pequeña hija Alessandra y con su pareja. El lugar elegido para este pequeño receso fue Chicago, donde -a pesar del frío y la lluvia- recorrieron sus calles, visitaron restaurantes, parques y lugares históricos, y disfrutaron momentos que hasta hace unos cuantos meses no habrían podido vivir por el pleito legal que por años enfrentó con su ex pareja y padre de su hija, en el que no tenía permitido sacar a la niña de España.