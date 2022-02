Natalia Ramírez sobre su llegada a Masterchef: “El dulce es mi fuerte”

Pero Natalia no solo ha incursionado en la actuación. También ha probado en la música, trabajando en musicales como “Telectronico Musical” (1983), “El Club de la Televisión Musical” (1985), “Disco Platino Musical” (1986), “El mundo de Ana y Jaime Musical” (1987) y “Duelo de famosos Musical” (2007).

Su última aparición en pantalla nacional sucedió en 2020 con la telenovela Enfermeras, en donde interpretó a Viviana Leyton. La actriz también participó en la novela ´Verdad oculta´ transmitida el mismo año.

Sobre su participación en Masterchef, Natalia asegura que le ha tocado estudiar mucho, y aunque no es una chef profesional se defenderá bastante de sus contrincantes, especialmente en los postres porque asegura que es su mayor fortaleza. (Confirman fecha de estreno de ‘Masterchef’ y más detalles de esta edición)

“Ustedes no se imaginan lo nerviosa que yo me pongo en la cocina delante de los chef, es horrible el susto, pero es muy interesante el proceso. La cocina no es lo mío, pero me gusta mucho y cada vez me está gustando más, es un vicio. Es maravilloso cómo uno aprende y empieza a buscar cosas distintas porque cada vez quieres saber más”, dijo Natalia.

Agregó que “no se preparó antes de llegar al reality, pues le dijeron dos días antes que iba a entrar al reality, por lo que mis compañeros tienen ventajas, pero ahí vamos”.

Masterchef Celebrity regresa este lunes 21 de febrero a las 8 p.m. por RCN.