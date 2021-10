Natasha Klauss le dijo adiós a su mamá con un emotivo mensaje

“Honro tu presencia y tu partida. Te amo hasta el infinito y más allá y gózate el encuentro con papá juntos para siempre. No tengo palabras para explicarles lo que sentí despedirla agarrando su mano , jamás había sentido algo así y con tu familia al lado, gracias DIOS”, dijo Klaus.

Aunque Natasha no dio más detalles del fallecimiento, sí compartió un carrusel de fotos en las que aparece junto a su mamá cuando ella era tan solo una niña y en otra vemos a su padre, también fallecido.

“Hoy te honro madre mía !!! Hoy mi #tbt es para ti. Los dos golpes más fuertes que he tenido en mi vida y seguidos, pero saben que? No duden ni Un segundo que DIOS existe, no duden un segundo qué hay algo más que nos sostiene en esta tierra y esta por encima de nuestro ego. Es esa fuerza espiritual que te mantiene en pie con ganas , con el corazón lleno de amor y el deseo profundo de ir con toda a trabajar y cumplirle su Mayor sueño.... Ya pronto sabrán cuál es”, comentó Natasha.

Como era de esperarse, cientos de seguidores y famosos expresaron sus palabras de solidaridad para la actriz que hoy despide con profundo dolor a su madre.

“ te quiero nata”, “Te abrazo muy fuerte”, “Mi Naty, abrazo de fortaleza y solidaridad. Te quiero hija”, “Fuerza mi Naty hermosa ! Mucha fuerza! Te abrazo con mi corazón y oro por ti y el alma de tu Mamita”, fueron algunos.

Cabe recordar que hace una semana la barranquillera había pedido oraciones para la pronta recuperación de su mamá, pues se encontraba muy grave de salud.