Natti Natasha enternece las redes con primera foto de su bebé

“Les presento el sueño más grande que puede recibir una mujer. Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez . Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño”, fue el mensaje con el que Natti acompañó la tierna foto de su hija.

Raphy Pina y Natti Natasha están que no se cambian por nadie con la llegada de Vida Isabelle, su primera hija. ( Lea aquí: Natti Natasha y el productor Raphy Pina, padres de una niña)

La pequeña nació el sábado, 22 de mayo, a las 8:41 de la mañana en Miami y fue parto natural. Tanto Natti como su hija permanecen en muy buen estado de salud, mientras que el padre está dichoso de por fin tener a su hija en brazos.

La imagen, que ya alcanza más de 4 millones de ‘Me gustas’, ha sido comentada por grandes personajes de la música como Farina, Zion, Yandel, Anitta, entre otros, que aprovecharon para felicitar a los nuevos padres y elogiar a la pequeña.

Cabe recordar que hace varios meses cuando la reguetonera quedó embarazada, contó que su hija era un milagro, pues los médicos le dijeron que no podría tener hijos; debido a que le extirparon una trompa de falopio en 2007. Sin embargo, Natti no se dio por vencida y gracias a un procedimiento de inseminación in vitro, logró quedar en embarazo, pese a todo pronóstico en su sexto mes de gestación le contó al mundo la buena nueva.