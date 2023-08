‘Nela’ González, de MasterChef, se declara demisexual: ¿Qué es?

Es por esto que se presumió que la actriz era lesbiana, sin embargo, ella aclaró que no es así en una entrevista para el canal de YouTube ‘Cómo vivir en pareja y no morir en el intento’ en diciembre de 2022.

“Lo que no entendía, es que decían: ‘Ay, ahora eres lesbiana’, pero no, a mí me siguen gustando los hombres, entonces yo decía bueno, soy bisexual, pero tampoco sentía que encajara con eso”, señaló la actriz en el podcast. Lea: Onell Díaz presenta canción en compañía de Farruko

En esa entrevista, Nela aclaró que su orientación sexual no está relacionada con su forma de querer. “Yo soy demisexual, o sea que yo no me enamoro de alguien por lo físico, sino por lo que me transmite. Yo necesito tener una conexión emocional con alguien para sentir algo más”, afirmó para el canal.

¿Qué es ser demisexual?

De acuerdo con Profamilia, la demisexualidad “hace referencia a personas que se sienten atraídas afectiva y eróticamente solo hacia alguien con quien han formado un vínculo o conexión emocional”.