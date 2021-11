Nelson Mandela, coronada como reina de los periodistas

Will Smith confesó que quiso matar a su padre

Will Smith confesó que quiso matar a su padre

Aunque entre las favoritas estuvieron Torices, El Prado, Villa Hermosa y Urbanización La India, fue Nelson Mandela la que se robó las miradas de todos los presentes gracias a su carisma, buena pasarela y belleza.

“Se siente demasiado bien, estoy feliz y orgullosa de mi trabajo porque no solo soy yo sino toda mi comunidad de Nelson Mandela”, dijo Angélica Blanco, representante de Nelson Mandela.

Agregó que “Pienso que llevarse la corona no depende de estos premios que me otorgaron hoy. Para mi hay muchos más factores para llegar a ser la Reina de Independencia y me considero apta para llevarme ese título por lo que estoy dando lo mejor de mí para poder lograrlo y espero obtener un buen resultado”.

Ahora ella y las otras 24 aspirantes se preparan para a Elección y coronación, que se llevará acabo este viernes, 12 de noviembre, en la Plaza de la Proclamación, donde cada una dará lo mejor de sí para dejar en alto el nombre de su barrio.